Na noite da segunda-feira (5) um acidente foi registrado no km 12 da PR-444 em Arapongas. Uma batida envolvendo carreta e caminhão deixou uma pessoa ferida em estado grave. Uma bitrem com placas de São José dos Campos, São Paulo, bateu na traseira de um caminhão do Mato Grosso. A cabine da carreta ficou completamente destruída e o condutor ficou preso entre as ferragens. A Viapar, Samu, Corpo de Bombeiros e PRE de Rolândia foram mobilizados para a ocorrência.

Rubens Silva / Foto: Morais Rogério