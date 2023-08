Colisão traseira é registrada na BR-376 em Jandaia do Sul

Uma colisão traseira ocorreu no início da tarde desta quarta-feira na BR-376, próximo à entrada do condomínio Água Cristalina em Jandaia do Sul.

Uma carreta que seguia em direção a Apucarana, freou no quebra-molas recém instalado naquele local, quando um automóvel não conseguiu diminuir e colidiu na traseira do veículo de carga.

Felizmente, a condutora do carro, de 43 anos, moradora de Cambira, usava cinto e o airbag abriu com o impacto e ela não se feriu com gravidade

A equipe da Brigada Comunitária (Defesa Civil) atendeu a ocorrência.