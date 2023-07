Ciclista morto em acidente na PR-444 tinha 16 anos

O adolescente de 16 anos envolvido no acidente foi identificado como Daniel Fernando Tizzo. Ele estava utilizando uma bicicleta motorizada quando foi atingido por uma caminhonete Hilux.

Apesar dos esforços das equipes de emergência, que incluíram ambulâncias do Samu e do Siate, infelizmente, Daniel não resistiu aos ferimentos e foi declarado como óbito no local.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) está investigando as circunstâncias do acidente para determinar as causas. O motorista da caminhonete, que é natural de Pedrinhas Paulista-SP, relatou que o ciclista estava tentando atravessar a rodovia. O corpo de Daniel foi encontrado cerca de 50 metros distante do ponto de colisão, em sentido contrário ao seu trajeto original.

A vítima era moradora da região onde ocorreu o acidente. Ainda não há informações disponíveis sobre o velório e sepultamento.