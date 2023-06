Ciclista morre após ser atropelado em Arapongas

Um ciclista, morador de Rolândia, morreu após ser atropelado na BR-369 perto da praça de pedágio desativada em Arapongas. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (6) por volta das 6h40 da manhã, enquanto a vítima seguia para o trabalho.

O motorista do carro, com placas de Londrina, seguia para Apucarana, quando o acidente ocorreu. A vítima foi arremessada e morreu no local. O IML e a Polícia Civil foram acionados. A vítima era um homem de 46 anos e trabalhava em um frigorífico em Arapongas.