Cerimônia de Geração de Mídias, Carga, Lacração e Conferência das Urnas acontece dia 26 em Jandaia do Sul

A Cerimônia de Geração de Mídias, Carga, Lacração e Conferência das Urnas que serão utilizadas nas Eleições Gerais de 2022 nos municípios de Bom Sucesso/PR, Jandaia do Sul/PR, Kaloré/PR e Marumbi/PR, será no dia 26 de setembro de 2022, a partir das 8h30 (oito horas e trinta minutos , no Fórum Eleitoral de Jandaia do Sul/PR, situado na Rua José Miguel Lopes Villar, 330, Conj. Nova Jandaia, Jandaia do Sul/PR.

A Cerimônia é pública, podendo ser acompanhada por qualquer interessado(a).