Celulares IPhone são recuperados após assalto em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul à 1h08 deste sábado (13) na Rua Presidente Kennedy, no centro de Jandaia do Sul.

Conforme a PM, no local relataram as pessoas, que estavam em via pública quando se aproximaram dois homens, um vestindo moletom laranja-escuro e boné preto, portando uma arma de fogo ou simulacro, que anunciaram o assalto, subtraindo dois celulares marca iPhone.

Após as vítimas conseguirem rastrear os aparelhos, foram realizadas diligências e encontrados em meio a um cafezal próximo à Vila Rica, onde após novas buscas, não foram localizados os autores do roubo, as vítimas foram orientadas.