Um trágico acidente foi registrado na noite de domingo (7) para segunda-feira (8) na PR-445, saída de Mauá da Serra para Tamarana.

Segundo informações, houve uma colisão envolvendo um ônibus da Viação Garcia e um Fiat Pálio modelo Sporting. O automóvel tem emplacamento em Mauá da Serra.

Com o impacto, o casal ocupante do veículo menor entrou em óbito no local. A Polícia Rodoviária do Porto Ubá, atendeu a ocorrência.