Casal de ciganos teria furtado dinheiro de cidadão em Jandaia

Conforme a PM, às 12h17 desta sexta-feira (6) após solicitação via Central de Operações Policiais (Copom), a equipe policial deslocou até a Avenida Getúlio Vargas, onde segundo informações do solicitante, seu cunhado teria sido vítima de furto por um casal de ciganos.

De acordo com o relato, os suspeitos teriam levado a quantia de R$ 450,00 em dinheiro.

No entanto, ao realizar o patrulhamento no local e nas proximidades, não foi possível localizar nem o solicitante, nem os autores mencionados. Diante dessa situação, foi confeccionado o Boletim de Ocorrência Unificado (BOU) para registro do fato.