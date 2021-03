Casa é destruída por incêndio em Borrazópolis

Nesta terça-feira (9) em Borrazópolis, uma casa foi completamente destruída na Rua Amazonas.

As chamas alastraram rapidamente e, se não fosse a ajuda de populares, pelo menos outras duas casas teriam sido destruídas, sendo uma do conhecido José Mei e a outra do popular “Beto Venâncio”.

Também foi acionado o caminhão Pipa, da prefeitura de Borrazópolis.

Depois de muito trabalho e da edificação, onde o fogo originou, ser completamente consumida, o incêndio foi controlado.

A Polícia Militar esteve no local.