Bombeiros da Brigada Comunitária (Defesa Civil) de Jandaia do Sul combateram um incêndio em uma grande área de vegetação no terreno da UFPR, na Estrada da Amizade em Jandaia do Sul.

O fogo começou no início da tarde desta quinta-feira (26).

Conforme informações, um cidadão coletava a vegetação para alimentar animais, quando o veículo dele se incendiou e o fogo se espalhou rapidamente.

A brigada da empresa Missiato também auxiliou no combate.