Carro parte ao meio em acidente próximo à Nova Londrina

Um grave acidente ocorrido na BR-376, próximo à ponte do Ribeirão do Tigre e do trevo de Nova Londrina envolveu um carro de passeio, uma van e uma carreta, resultando em uma vítima fatal e três pessoas gravemente feridas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Defesa Civil e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram mobilizadas para prestar socorro às vítimas. Infelizmente, uma pessoa não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no local do acidente.

A van transportava carga de suco, que ficou espalhada pela rodovia. Já o carro de passeio ficou totalmente destruído, com destroços espalhados ao longo da pista. Devido ao vazamento de combustível, o trânsito precisou ser bloqueado para evitar novos riscos e acidentes.

Os feridos foram prontamente encaminhados para hospitais da região, sendo que um deles necessitou ser transferido para atendimento médico via helicóptero devido à gravidade dos ferimentos.