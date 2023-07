Carro e moto pegam fogo após colisão em trevo de Arapongas

Uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta foi registrada em um trevo da PR-444, em Arapongas, na tarde desta sexta-feira (30). O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Segundo relatos, a moto colidiu frontalmente contra o carro e acabou ficando embaixo dele. Logo após o choque, o veículo começou a pegar fogo, e as chamas consumiram completamente ambos os veículos envolvidos no acidente.

Os bombeiros rapidamente chegaram ao local e conseguiram controlar as chamas, além de realizar o trabalho de rescaldo para resfriar os destroços. Infelizmente, tanto a motocicleta quanto o automóvel foram totalmente destruídos pelo incêndio.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o condutor da motocicleta foi encaminhado com ferimentos considerados leves para receber atendimento médico.