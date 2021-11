Uma moradora de Jandaia do Sul, capotou o carro que dirigia, um Fiat Mobi Like.

Segundo informações, na manhã deste domingo (28) a mulher saiu de Borrazópolis com destino a sua cidade, mas em frente a empresa Agro100, no Parque Industrial, perdeu o controle e capotou.

Ela foi socorrida e levada para o Hospital Municipal, mas recebeu alta logo em seguida, pois, apesar do susto, saiu praticamente ilesa.

As Informações são do Blog do Berimbau