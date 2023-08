Carro com placas de Jandaia do Sul capota e passageira morre

Por volta das 07h30 deste domingo (27), no km 195 da BR 376, contorno de Marialva, ocorreu um acidente com óbito.

Conforme a PRF, o condutor de um veículo Ford Fiesta com placas de Jandaia do Sul, transitava no sentido Maringá a Mandaguari, quando em uma curva acentuada, perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu em uma área de vegetação densa.

No veículo, além do condutor, um homem de 27 anos, estava uma passageira de 30 anos. Devido ao forte impacto, ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Já o condutor sofreu ferimentos moderados. Ele foi encaminhado à um dos hospitais da região de Maringá.

A PRF fará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito para indicar as possíveis causas desse acidente e o disponibilizará às partes envolvidas e às autoridades competentes.

O motorista seria de Cambira e a vítima fatal seria moradora de Maringá.