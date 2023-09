Por volta das 04h40, deste domingo (3), no km 126 da BR 376, no município de Nova Esperança-PR, ocorreu um acidente envolvendo uma carreta Scania e um veículo Hyundai Tucson com duas vítimas com ferimentos moderados.

A carreta tombou e a carga de grãos se esparramou sobre a rodovia no sentido Paranavaí a Maringá.

A pista permanece interditada para a retirada da carga.

A PRF acompanha os trabalhos de recolhimento dos grãos e limpeza do pavimento.