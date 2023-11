Uma carreta carregada com madeira tombou na saída do viaduto do contorno de Jandaia do Sul, próximo ao Parque de Exposições.

O veículo seguia em direção a Maringá quando ocorreu o acidente.

Equipes do SAMU e Brigada Comunitária (Defesa Civil) foram acionadas, mas o motorista não foi encontrado no local.