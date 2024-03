Carneiro da Metafa filia-se ao PSD do Governador Ratinho Junior

Os bastidores político em Jandaia do Sul começam a esquentar com o prazo de filiações partidárias.

Nos últimos dias, Dejair Valério, o Carneiro da Metafa, foi convidado pela equipe do Governador Ratinho Junior a se filiar do PSD e aceitou o convite.

Carneiro esteve como vice-prefeito na gestão 2009/2012 e como prefeito na gestão 2013/2016 e agora, pode voltar no cenário político.

Após turbulências e instabilidades políticas na condição de prefeito, Carneiro teve o mandato cassado no início de 2016 e tempos depois, foi inocentado junto com seu vice, Leandro da Autoescola.