No início da tarde desta sexta-feira (3) mais um acidente de trânsito ocorreu no trevo da BR-376, no início da Rua Souza Naves, local conhecido como trevo da Emater em Jandaia do Sul.

Um veículo da Copel cruzava a rodovia no sentido centro, quando foi atingido pela motocicleta que trafegava em direção a Mandaguari.

Felizmente o motociclista não se feriu com gravidade e foi encaminhado para receber atendimento médico.

A equipe da Brigada Comunitária (Defesa Civil) realizou o atendimento.