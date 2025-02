Caminhoneiro fica gravemente ferido após tombamento de carreta

Um tombamento de carreta ocorreu na manhã desta segunda-feira (24) na rodovia BR-376, em Mauá da Serra. O veículo, carregado com uma carga de carnes, tombou no km 308, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com informações do 11º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Apucarana, o estado de saúde do caminhoneiro é grave. O aeromédico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Londrina, foi acionado para prestar apoio na ocorrência.

A PRF informou que o caminhão seguia no sentido Curitiba, quando tombou. As causas do acidente estão sendo apuradas.