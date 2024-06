Caminhoneiro atropela e arrasta irmão por mais de 20 metros

A Polícia Militar (PM) de Sabáudia foi acionada para atender à ocorrência por volta das 17 horas desta terça-feira (4). A esposa do motociclista estava presente no local e relatou os conflitos entre os irmãos. Segundo ela, o marido havia sido agredido e ameaçado de morte pelo irmão durante uma briga. Nesta terça-feira, o suspeito teria atropelado intencionalmente a vítima, que conduzia uma moto.

As marcas no asfalto revelam que o homem foi arrastado por aproximadamente 20 metros antes que o irmão fugisse do local com o caminhão. A PM, entretanto, não conseguiu localizar o suspeito do crime.

No Hospital Municipal, os policiais tentaram conversar com a vítima, mas o atendimento médico estava em andamento. O estado de saúde do jovem não foi informado.