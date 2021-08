Câmara Municipal comemora 167 anos da Polícia Militar em noite de homenagem

A Câmara Municipal se reuniu solenemente para uma homenagem de gratidão em nome de todo o Paraná à Polícia Militar. São 167 anos de história, de dezenas e milhares de homens e mulheres que passam pela PM, reconhecidamente no Brasil uma das mais modernas e melhores polícias militares. “Nossa gratidão pela dedicação desses homens e mulheres que ao longo desse tempo protegem as famílias dos paranaenses. Ofertamos hoje nosso franco reconhecimento, pois são o símbolo da persistência, da fé coletiva no equilíbrio e futuro da sociedade brasileira. Homens e mulheres que diuturnamente se fazem presentes em nossa defesa.” comentou o Presidente da Câmara Municipal, João Paulo Bosio. A inciativa da homenagem foi do Vereador Sérgio Dias de Lima. A sessão solene contou com a presença de algumas autoridades entre elas a de todos os Vereadores, o Prefeito Municipal Lauro Junior e seu vice o Fifa, o Deputado Estadual DO CARMO, o Tenente Coronel Marcos José Facio – Comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, o Primeiro Tenente Thiago Federovicz Mendes dos Santos – Comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Jandaia do Sul.

Receberam Placa de Homenagem pelos 167 anos da Polícia Militar:

• Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Lauro Junior

• Excelentíssimo Senhor Vice Prefeito Dionisio Costa Alves

• Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual DO CARMO

• Excelentíssimo Senhor Tenente Coronel Marcos José Facio – Comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar do Paraná

• Excelentíssimo Senhor Major Douglas Pereira da Silva – Sub Comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar do Paraná

• Excelentíssimo Senhor Capitão Rangel Calixto Peijo – Chefe da 1ª Seção do 10º Batalhão da Polícia Militar de Apucarana

• Excelentíssimo Senhor Capitão Diego Petrelli Garcia – Comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar de Apucarana

• Excelentíssimo Senhor Primeiro Tenente Thiago Federovicz Mendes dos Santos – Comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Jandaia do Sul

• Ilustríssimo Senhor Subtenente Paulo Sergio de Oliveira – Diretor do Colégio Estadual Cívico Militar de Jandaia do Sul

• Ilustríssimo Senhor Subtenente Sergio Lopes Borges – Monitor do Colégio Estadual Cívico Militar de Jandaia do Sul

• Ilustríssimo Senhor Sandro Edson Lopes – 2º Sargento da Polícia Militar

• Ilustríssimo Senhor Cabo José Maria Lopes – Equipe Rotam

• Ilustríssimo Senhor Soldado Pedro Raymond Auf Der Maur – Equipe Rotam

• Ilustríssimo Senhor Soldado Luiz Pontalti Furmanowicz – Equipe Rotam

• Ilustríssimo Senhor Soldado Eder Donizete dos Santos – Equipe Rotam

• Ilustríssimo Senhor Soldado Anderson Silva, Gestor do Posto de Brigada Comunitária de Jandaia

• Ilustríssimo Senhor Vladimir Matioli Arcarde – Diretor Geral do Colégio Estadual Cívico Militar de Jandaia do Sul

• Ilustríssimo Senhor Lauro de Souza Silva – Proprietário da Auto Escola Jandaia

• Ilustríssima Senhora Silvia Valéria Viana de Lima