Cachaça Estância Moretti, participará da degustação a cegas da Cúpula da Cachaça em Analândia

Especialistas vão se reunir na Cachaçaria Macaúva para degustar às cegas e ranquear as 50 melhores cachaças do Brasil

Em março, Analândia volta a atrair as atenções de um setor importante da economia brasileira. A cidade sedia o nono encontro da Cúpula da Cachaça no qual será realizada a fase final do V Ranking Cúpula da Cachaça.

A Cúpula da Cachaça é um grupo formado em 2013 que conta com alguns dos maiores especialistas do nosso destilado que se reúne anualmente na Cachaçaria Macaúva, em Analândia. Atualmente, são 11 componentes, entre jornalistas, sommeliers, profissionais técnicos e pesquisadores.

Durante o encontro, nos dias 11 a 13/03, a Cúpula vai realizar a Degustação às Cegas, fase final do V Ranking Cúpula da Cachaça. Os especialistas vão degustar e dar notas a 50 cachaças em dez baterias durante dois dias de provas (11 e 12/03), pela manhã e à tarde.

Essas 50 cachaças foram selecionadas após passarem por duas fases. A primeira foi a Votação Popular, da qual todas as cachaças do país participaram e na qual 250 cachaças foram classificadas. Essa fase teve a participação de 48.612 votantes, um recorde nas edições do Ranking, comprovando como a cachaça tem atraído cada vez mais admiradores.

A segunda fase foi a Seleção dos Especialistas, na qual 28 experts no destilado nacional filtraram a lista de indicadas pelo público, chegando às 50 melhores cachaças do momento no país.

Os membros da Cúpula terão a responsabilidade de ranquear as cachaças e vão experimentar algumas das melhores bebidas destiladas do planeta, o que se comprova pelas premiações obtidas por elas em concursos internacionais de destilados.

A Cachaçaria Macaúva, em Analândia, foi a sede de todos os encontros presenciais da Cúpula. A casa tem uma das melhores cartas de bebidas do país – premiada pela revista Prazeres da Mesa. À frente da casa está o ativista Milton Lima, um dos fundadores da Cúpula da Cachaça.

A Cachaçaria estará aberta todas as noites do evento, com programação musical, recebendo os visitantes que vão confraternizar com os “cúpulos”.

O encontro da Cúpula da Cachaça e o Ranking Cúpula da Cachaça são iniciativas que visam a valorização do destilado nacional brasileiro como elemento importante de nossa História, Cultura e Economia.