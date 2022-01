Cachaça Estância Moretti: 4 Madeiras em bela harmonia

Luiz Carlos Moretti, o criador da Cachaça Estância Moretti, nutre um amor que vem de pai para filho pela cachaça. Amor só não é bastante para fazer cachaça boa e criar um negócio sustentável, mas é praticamente um requisito em um setor tão difícil, no qual o retorno só vem de médio prazo para lá.

O entusiasmo de Moretti está levando a cachaça desse descendente de italianos a se tornar mais conhecida e apreciada fora das divisas paranaenses, mas a marca já tem nada menos que 20 anos de trajetória.

A Cachaça Estância Moretti é produzida em Jandaia do Sul, nos mesmos destiladores da premiada Cachaça Companheira – Cachaça do Ano na IV Cúpula da Cachaça (2020).

Entre as variedades, estão a Imburana, a Prata, a Carvalho (4 Anos) e a Extra Premium (8 Anos) e um blend muito especial, a Estância Moretti 4 Madeiras, que alegrou a redação do Devotos nesse início de 2022, espalhando seus aromas convidativos Grajaú afora.

A Cachaça Estância Moretti vem embalada de forma curiosa: em uma simpática garrafa de 500 ml, dessas muito usadas por cervejas artesanais, que funciona muito bem com o rótulo azul e dourado. O visual é diferente e atraente, em um estilo clássico mais para germânico que para itálico. Há uma embalagem especial em formato de kit, com dois copinhos, que é uma ótima opção para presente.

Compre aqui a Estância Moretti 4 Madeitas.

Compre aqui o Kit Estância Moretti.

Cachaça Estância Moretti: equilíbrio

Na taça, o líquido é de um dourado leve, translúcido, muito convidativo.

O aroma é complexo como se espera de um blend em que entram cachaças armazenadas em tonéis de castanheira, imburana e carvalho, além de uma dose de cachaça em inox para emprestar frescor a uma bebida fortemente marcada pela influência das madeiras.

De saída, o aroma é marcantemente floral, com percepção discreta de álcool. Logo, se revela um toque herbáceo, puxando até mesmo para o mentolado e com toques de especiarias – canela, cardamomo, anis… Sempre com o dulçor da imburana (ou amburana ou umburana, como preferir…) fazendo uma cama confortável.

O mais interessante é que estamos falando de um blend blend mesmo. Não é uma cachaça de carvalho com toque de jequitibá ou, como costuma acontecer, uma bebida em que as outras madeiras ficam obnubiladas pela presença dominante da umburana. O sabor é indubitavelmente original, ainda que familiar, em um resultado muito equilibrado da combinação das três madeiras e da cachaça branca.

A imburana aqui entra em doses devidamente contidas, assim oferece doçura, mas fica a léguas de distância de algo enjoativo.

A cachaça branca fornece um toque fresco, algo de pecado que impede que a cachaça se torne um suquinho de pau – há alguns no mercado. Os poucos traços de tosta também colaboram para esse perfil sensorial mais fresco.

Já o carvalho arrendonda e enriquece a experiência, com uma lembrança de baunilha e toffee que não assume uma hegemonia, deixando espaço para as outras madeiras se expressarem.

É a castanheira – essa linda madeira brasileira – que exerce leve predominância no blend, com seus toques de amêndoas e mel. Para o devoto que ainda não bebeu ou não se recorda de uma cachaça armazenada nessa madeira, pense em um carvalho mais fresco, com mais dulçor e um toque de rusticidade que cai muito bem para nosso destilado.

Mas, reafirmo: a predominância da castanheira não esconde as virtudes das outras madeiras. A Estância Moretti 4 Madeiras é um blend finamente equilibrado, volto a frisar.

O perfil sensorial é do tipo que evolui durante a degustação. Mel e frutas – banana, cereja… – nos primeiros goles, com uma agradável picância dando complexidade ao conjunto. Amêndoas sobressaindo e chocolate meio amargo aparecendo ao fundo e um denso dulçor dando consistência a toda a experiência.

É uma cachaça de corpo médio, sabor original e muito boa de beber. É ao mesmo tempo uma celebração à arte do blend e uma ode à beleza da castanheira, madeira que deveria ser mais explorada pelos produtores brasileiros.

Enfim, uma cachaça para se tomar em tardes de chuva, em que o coração precisa de calor e esperança. Experimente-a, mas já aviso: é daquelas em que o difícil é parar de reabastecer a taça.

Compre aqui a Estância Moretti 4 Madeitas.

Compre aqui o Kit Estância Moretti.

Conheça outras belas cachaças na seção Cachaças de A a Z.

Fonte: Devotos da Cachaça