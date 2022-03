Cachaça Estância Moretti 4 Madeiras é ELEITA a Segunda Melhor Cachaça do Brasil em sua categoria.

Durante o último final de semana, mais uma vez, os 11 integrantes da Cúpula da Cachaça se reuniram durante três dias na Chalé e Cachaçaria Macaúva, em Analândia no interior de São Paulo, para realizar a dura tarefa de degustar às cegas e ranquear as 50 cachaças selecionadas “Nunca houve um ranking como esse, é o melhor de todos os tempos!”, exalta Milton Lima, um dos fundadores da Cúpula e jurado do ranking.

Para reforçar o feito é só observar que entre as dez mais bem pontuadas, cinco são da categoria de cachaças brancas, quatro armazenadas/envelhecidas e, somente uma, premium/extra premium. Realmente impressionante!

Para a Cachaça Estância Moretti, é uma satisfação muito grande estar se destacando a nível nacional e internacional, visando sempre o prazer em degustar uma cachaça de altíssima qualidade.

Te convidamos a degustar esses rótulos e se surpreender com os aromas e sabores da Cachaça Estância Moretti – ela foi feita para você!

