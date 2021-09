Buteco comemora aniversário ajudando o próximo

No dia 10 de agosto, o Buteco completou seu primeiro ano. Um ano de muitos desafios e muitas alegrias.

E para comemorar, nada melhor que fazer o que mais gostamos, que é ajudar o próximo. Durante todo o mês de agosto, fizemos o Aniversário Solidário, que foi uma arrecadação de litros de leite para doação.

Primeiramente gostaríamos de agradecer a nossos clientes e amigos, que acreditaram e nos apoiaram nessa campanha tão linda.

Durante a campanha, conseguimos arrecadar 206 litros de leite, foram entregues hoje para a Igreja Matriz de Jandaia do Sul, que irá direcionar as doações para as 120 famílias auxiliadas.

Ao final dessa campanha temos a certeza que “Fazer o bem, faz bem”

Buteco, Lugar de comer bem!