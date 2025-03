Brigada Comunitária de Jandaia e Bombeiros resgatam vítima de acidente em local de difícil acesso

No final da tarde deste domingo (2) a equipe da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul juntamente com o Corpo de Bombeiros de Apucarana, realizaram um resgate de vítima de acidente em um local de difícil acesso.

O acidente aconteceu na BR-376, entre Jandaia do Sul e Cambira, em uma curva próximo ao início do contorno de Jandaia do Sul.

A caminhoneta, que seguia no sentido Jandaia, saiu da pista e caiu em um buraco com muito mato, vindo a tombar. O motorista, de 35 anos, foi resgatado do local com ajuda de voluntários que formaram uma corrente.

Felizmente o homem não se feriu com gravidade e foi levado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para avaliação médica.

