Bicicleta abondonada é encaminhada a delegacia

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 6h51 deste sábado (6).

Na Rua Manoel Parra Morilhas, Centro, em Jandaia do Sul, foi registrada uma ocorrência de achado de objeto. O fato ocorreu após uma denúncia informando que havia uma bicicleta abandonada em um terreno baldio, possivelmente produto de furto. A equipe responsável pelo atendimento localizou uma bicicleta de cor rosa, marca GTI, que foi apreendida e encaminhada até a Delegacia de Jandaia do Sul para as providências cabíveis.