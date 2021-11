Atleta jandaiense vence três lutas por nocaute no mesmo dia

David Gimenes Izidro, atleta de muay Thai de Jandaia do sul, no último dia 14/09/21 participou do Japs Combat, realizado na cidade de Londrina onde se reuniram atletas de todo o estado do Paraná. Ele se sagrou campeão fazendo três lutas com três vitorias por nocaute no mesmo dia. David agrade em especial seus alunos que ajudaram muito na sua preparação o ajudando a treinar e a academia Studio Personal Funcional onde se prepara fisicamente durante o ano todo para as competições.

David tem uma academia de muay thai onde dá aulas para turmas mistas durante toda a semana, localizada na avenida Getúlio Vargas, 313. Telefone 43 9 9906-8246.

O prefeito Lauro Junior parabenizou o atleta pela conquista.