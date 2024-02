Atenção Jandaia do Sul. A original feira de louças chegou!

Endereço

Rua Castanheira, 115- Pq. Alvorada

Local: Espaço VIP

️ Dias e horários

– 07 e 08 Fevereiro

– Quarta e Quinta 9h às 19h

Esse grupo (link no final do texto) durará apenas até o dia 08/02, quando será desativado. Porém, haverá um PRESENTE para quem permanecer ATÉ O FINAL!

Uma INCRÍVEL variedade de louças e porcelanas com preço sempre mais baixos que em qualquer lugar que venda os MESMOS produtos!

A finalidade desse grupo Vip é favorecer quem aqui está com um desconto de 5% para pagamento à vista em qualquer compra realizada durante o evento

Saber de antemão quais as mercadorias que estarão disponíveis e respectivo preço.

Poder participar do sorteio de um vale compras de R$120,00. Os detalhes serão divulgados em breve, enquanto as pessoas entram no grupo, portanto, essas informações serão REPETIDAS.

⚠️ Alguns produtos são peças únicas, outros terão pouca disponibilidade, portanto, quem está aqui terá inegável vantagem.

✋Muitas pessoas tem nos chamado no privado para saber sobre mercadoria e preço.

⚠️Todas as informações serão repassadas somente aqui no Grupo Vip, garantindo assim igualdade para todos!

Fiquem ligadinhos (as)

Dica: silenciem o Grupo pois acontecerá tudo muito rápido e será INTENSO!

Convidem suas amigas para o grupo enviando o link:

https://linktr.ee/originalfeiradeloucas