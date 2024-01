Uma árvore de grande porte caiu sobre um veículo na Rua José Maria de Paula, em frente ao Conselho Tutelar, em Jandaia do Sul.

O incidente ocorreu durante temporal que passou na manhã desta sexta-feira (19) no município.

Ninguém ficou ferido.

A Brigada Comunitária, com apoio de um caminhão munk, e equipe do almoxarifado da prefeitura retirou a árvore do carro que pertence a um prestador de serviço de Mandaguari.