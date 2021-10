Artistas fazem live em prol de recursos para a Santa Casa de São Pedro do Ivaí

Neste domingo (24) ao meio-dia, será realizada a Live do Bem, com shows de duplas Rodrigo Paulino, Gilberto & Gilmar e João Vitor & Mancini e transmitidas pelos perfis oficiais do apresentador Kaique Morais no YouTube e no Facebook.

A iniciativa é apoiada pela administração municipal de São Pedro do Ivaí e tem como objetivo arrecadar recursos para a Santa Casa de Misericórdia Maria Santíssima.

Quem quiser contribuir com a Santa Casa, pode também fazer suas doações por meio de depósito na conta da entidade na Caixa Econômica Federal (agência 2842-8 / conta corrente 21053-6) ou via PIX (chave 07.900.968/0001-13).