Arma com queixa de furto é apreendida em Mauá da Serra

Nesta terça-feira (2) um homem foi preso com uma arma de fogo com registro de Roubo.

Segundo o Tenente Thiago, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado em uma plantação de soja. Ele entrou em luta corporal com um policial, mas acabou preso.

Os policiais relataram que estavam em patrulhamento pela Avenida Paraná quando avistaram um masculino, o qual já é conhecido das equipes em virtude de envolvimentos com crimes, onde também recaiam sobre o mesmo denúncias de porte de arma de fogo.

Diante dos fatos, a equipe procedeu voz de abordagem ao suspeito, a qual não foi acatada, onde o mesmo empreendeu fuga a pé correndo em direção há uma plantação de soja, sendo alcançado e vindo o suspeito a resistir entrando em luta corporal com o policial, desferindo socos e chutes, sendo necessário uso de força física moderada pela equipe, onde foi possível proceder busca pessoal e utilização de algemas, devido a agressividade e interesse de fuga do abordado.

Indagado sobre a motivação da fuga e sobre a denuncia de arma de fogo, relatou que fugiu por temer ser preso, pois teria uma arma de fogo em sua posse a qual estava no interior da sua residência, sem a devida documentação legal.

Diante da situação acompanhando o suspeito foi adentrado a residência e localizado um revólver calibre .38, marca Taurus, com duas munições deflagradas e uma picotada, o qual estava sobre um armário da cozinha, também foram localizadas duas balaclavas e um carregador de Ht com base, marca Motorola.

Ao checar o revólver pelo número se série foi constatado um alerta de roubo.

Diante dos fatos e materialidade foi dada voz de prisão ao homem de 23 anos pelos devidos crimes e posteriormente encaminhado para a delegacia de Marilândia do Sul para as devidas providencias.