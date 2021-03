Apucarana e Arapongas sem vagas em UTI

O boletim de ocupação de leitos exclusivos de COVID-19 do Hospital Norte do Paraná (Honpar), em Arapongas, desta segunda-feira (08), mostra que a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 100%, com 50 pacientes internados para 50 vagas disponíveis.

A taxa de ocupação de leitos para enfermaria está em 87,5%. São 35 pacientes internados para 40 leitos disponíveis.

O boletim de ocupação de leitos para o Covid-19, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Providência, desta segunda-feira (08), mostra que em Apucarana, está com ocupação de leitos em 115%, com 23 pacientes internados para 20 leitos.

Na enfermaria, a ocupação de leitos está em 90,0%, com 36 pacientes internados para 40 leitos.

No Hospital Materno infantil, a enfermaria pediátrica está com 1 criança internadas para 5 leitos. A UTI pediátrica está com 100% dos leitos livres, sem nenhuma criança internada.

