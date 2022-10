APMI oferece encontro sobre cuidados com recém-nascidos

A Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Jandaia do Sul (APMI), promoveu em sua sede, na tarde desta quinta-feira (29), um encontro para as participantes do Clube de Mães e Gestantes sobre os cuidados com recém nascidos, primeiros socorros e aleitamento materno.

A orientadora foi a enfermeira Bárbara Aleixo Urtado que, voluntariamente, deu mais uma importante contribuição para o projeto. De maneira didática e informal, foram exemplificados a forma correta do banho, da troca e demais cuidados com o recém-nascido, além de instruções de como proceder em caso de engasgo. Além disso, foi destacada, a importância do aleitamento materno e da doação de leite humano, demonstrando seus benefícios para o desenvolvimento do bebê e também para a saúde das mães.

O evento contou com a presença da primeira-dama Stella Silva, que tem dado prestígio às iniciativas para a proteção à maternidade e à infância, sendo uma grande apoiadora dos projetos da instituição e que tem se destacado por promover ações que viabilizam uma política municipal mais acolhedora em prol das mulheres, gestantes e puérperas, e das crianças.

A equipe da APMI destaca que a instituição tem empreendido esforços para que o Clube de Mães e Gestantes proporcione, cada vez mais, a inclusão social, qualificando e ampliando seus benefícios para proporcionar acolhimento, orientações e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários às gestantes e mães.

O projeto é oferecido de maneira gratuita e proporciona, também, a oportunidade para que a gestante aprenda a confeccionar peças para o enxoval do bebê e receber um kit ao final da gestação. Para as interessadas em participar, a APMI está localizada na Avenida Getúlio Vargas nº 1116 – fundos. Para maiores informações, o wattsapp é o (43) 99652-7799.