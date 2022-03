APMI: Clube de gestantes com inscrições abertas e entrega de kits enxoval

A APMI de Jandaia do Sul realizou nesta quinta-feira (10), a primeira entrega de kits enxoval do ano de 2022 para as mulheres que ingressaram no Clube de Gestantes no ano passado. A direção da instituição aproveitou o evento para lembrar que as inscrições estão abertas para novas gestantes.

De casa nova, a APMI está se destacando desde o seu retorno no segundo semestre de 2021 e, na tarde de ontem, contemplou as participantes do Clube de Gestantes com o kit enxoval e das demais oficinas com uma bela confraternização com as delícias produzidas pela sua padaria social, uma grande iniciativa que promete contribuir ainda mais com o desenvolvimento dos projetos e a comunidade jandaiense.

O evento contou com as presenças da primeira dama Stella Silva e a esposa do vice-prefeito, Marta, que são apoiadoras do projeto, além da presidente da instituição Luciene Flauzina Trombela, que saudaram as gestantes e as demais pessoas presentes, destacando a importância dos projetos e a adesão da comunidade.

O Clube de Gestantes que é gratuito para suas participantes, já beneficiou treze famílias desde o seu retorno e conta com o apoio da Prefeitura Municipal. Seu objetivo é acolher gestantes para aprenderem a confeccionar o enxoval do bebê; promover a convivência comunitária, a troca de experiências e o fortalecimento de vínculos.