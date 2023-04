Aos 65 anos prefeito de Araucária se casa com adolescente de 16

O casamento do prefeito de Araucária, Hissam Hussein Dehaino, está gerando polêmica na cidade. Aos 65 anos, o político estabeleceu um vínculo amoroso com Kauane Rode Camargo, uma jovem de apenas 16 anos. Apesar de legal, a diferença de idade entre os noivos e a idade de Kauane causou espanto entre os moradores da região e nas redes sociais.

No dia seguinte ao casamento, Hissam nomeou a sogra, Marilene Rode, como secretária municipal de Cultura e Turismo.

No Brasil o casamento de menor de idade é permitido a partir dos 16 anos, desde que se tenha o consentimento dos pais.

De acordo com as informações do Jornal Oficial dos Cartórios de Registro Civil do Brasil, o casal levou todos os documentos necessários para que a união ocorresse.

