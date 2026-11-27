Foi identificado como Lucas Severiano, morador de Bom Sucesso, o jovem que morreu em um grave acidente de trânsito registrado na tarde de quinta-feira, (26) entre Jandaia do Sul a Bom Sucesso, nas proximidades da Usina Cooperval. Lucas era primo do ex-prefeito Raimundo Severiano, e sua morte causou grande comoção no município.