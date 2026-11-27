Foi identificado como Lucas Severiano, morador de Bom Sucesso, o jovem que morreu em um grave acidente de trânsito registrado na tarde de quinta-feira, (26) entre Jandaia do Sul a Bom Sucesso, nas proximidades da Usina Cooperval. Lucas era primo do ex-prefeito Raimundo Severiano, e sua morte causou grande comoção no município.
Identificado motociclista que morreu em acidente próximo a Cooperval
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Acidente envolvendo trem e carro é registrado na manhã desta sexta em Jandaia
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Polícia Civil prende homem de 62 anos e apreende espingarda calibre 12
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Motociclista morre em colisão frontal com caminhão na BR-369, entre Jandaia e Bom Sucesso
Um motociclista morreu em um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta quinta-feira (26), na rodovia BR-369, entre Jandaia do Sul Bom Sucesso....
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Polícia Civil de Jandaia prende investigado por tentativa de feminicídio
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Faleceu Vera Lúcia Machado Rozendo
Faleceu aos 59 anos, Vera Lúcia Machado Rozendo, conhecida em Jandaia do Sul por sua atuação à frente do estabelecimento Filé Espetos. Ela faleceu...
Cão ataca dois funcionários do Canil Municipal de Apucarana; vítimas sofreram ferimentos graves
Dois funcionários do Canil Municipal de Apucarana ficaram feridos após serem atacados por um cachorro na manhã desta quinta-feira (26). Os trabalhadores sofreram ferimentos...