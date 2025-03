Ameaça ou golpe? Indivíduo diz ser chefe do tráfico e exige dinheiro de empresário em Jandaia

A ocorrência foi registrada como ameaça pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 18h58 desta segunda-feira (17) no Jardim Pérola em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, a equipe foi acionada para atender ocorrência de ameaça. Ao chegar ao endereço informado, a guarnição foi atendida pela vítima, que relatou que é proprietário da funilaria, e que no final da tarde recebeu uma ligação, onde uma pessoa que não se identificou, disse que era responsável pelo tráfico de drogas na região e também pela “segurança” da área, e que para manter o comércio do senhor seguro, seria necessário que ele pagasse uma quantia em dinheiro, sendo R$3.000,00 para um ano, R$5.000,00 para cinco anos e R$10.000,00 para proteção vitalícia, e que caso esse valor não fosse pago ele não garantiria a segurança do estabelecimento, e que eles iriam entrar no local.

Diante disso, a vítima desligou e entrou em contato com a PM para a confecção do BOU. Sendo assim a equipe lavrou o boletim e orientou a vítima sobre as providências a serem tomadas.

