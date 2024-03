Homem embriagado ameaça filho, quebra porta de vidro de casa, danifica veículo e sai de moto com facão na mão

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 14h06 de sábado (23) na Rua Antonio Dorte Filho, Conjunto Nova Jandaia.

Conforme a PM, após solicitação, a equipe policial deslocou até ao local mencionado, onde segundo informações repassadas pelo solicitante, relatou que seu pai teria o ameaçado com uma chave de fenda, posteriormente acabou quebrando a porta de vidro da residência e os vidros laterais do seu veículo Corsa Super de cor cinza.

O solicitante relatou ainda que seu pai estaria com sintomas de embriaguez alcoólica, posteriormente evadiu se do local em uma Honda Biz de cor vermelha com um facão em mãos, tomando rumo ignorado.

Foi efetuado patrulhamento nas proximidades, porém o autor não foi localizado.