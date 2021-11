Aline Fernandes representou Jandaia do Sul no Miss Paraná Globo 2021

Jandaia do sul foi representada em Foz do Iguaçu no dia 20 de novembro de 2021 no evento de Beleza Miss Paraná Globo 2021, pela Miss Aline Fernandes de 24 anos.

A jovem se destacou durante a preparação para o confinamento mais não ficou entre as finalistas. Mesmo assim deixou toda a plateia, bem como toda a coordenação do evento apaixonados em sua beleza e carisma.

A jandaiense de curvas vantajosas já retornou para seu município esbanjando sorrisos, e com razão, ela está entre as dezenove mulheres mais belas de todo o Paraná.

Aquela menina que quando criança desfilava em um banco de madeira assistindo aos concursos pela televisão com seu pai, ontem.. subiu no palco e brilhou como nunca, ela resolveu deixar seus medos de lado e realizar os seus próprios sonhos com garra e coragem.

Foi uma honra para mim poder representar meu município e levar um pouco da nossa cultura para fora, hoje retorno sem a coroa, mas com muito orgulho por todo o caminho que fiz, pelos desafios que superei, pelas pessoas que conheci, pelos aprendizados que obtive, pelas emoções que vivi, orgulho do título que conquistamos, Miss Paraná Globo – jandaia do Sul 2021⭐

Agradeço ainda as pessoas que me apoiaram todas as mensagens de carinho, de motivação, meus pais, meus familiares, amigos… as empresas que também acreditaram em meu potencial @tanahoradejamel @atelieelianesilva @daniifernandaaa @amoreflorjandaiadosul @rhemaeducacao @salaolucicarrasco @thannys.fotografia @nutricarlabredariol @mixpizzaria_amelhor @isistravagimoficial @stopjandaia ao Sr. prefeito @laurojunior.17 a prefeitura de Jandaia do Sul @pmjandaiadosul ao departamento de cultura @departamentodeculturajds17 ao @ciralbierioficial a @joanacunha2901 a academia @fitclub_academiajds a minha personal @anecfarias a Borracharia Santa Rita, toda a minha sincera e eterna gratidão ❤

https://www.instagram.com/p/CWl8kWpLSIq/?utm_medium=share_sheet