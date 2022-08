Foi realizado no dia 23, o treinamento sobre deslocamento de veículos de emergência e sinalização em local de ocorrência com os Agentes da Defesa Civil (ADC) e colaboradores do SAMU de Jandaia do Sul.

O agente de trânsito Paulo Roberto Ferreira, foi quem ministrou a capacitação por meio da equipe de trânsito da Idepplan de Apucarana, sob a direção do senhor Antônio Carlos Lopes Mendes e coordenação de trânsito do senhor Diego Henrique Kazan.