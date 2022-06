Acusados de furto voltam ao comércio e acabam presos

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 18h06 desta quinta-feira (23) na Avenida Getúlio Vargas (próximo ao Bradesco).

Conforme a PM, após repasse de ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares informando que nesta data houve furto em um comércio de bebidas do município, no qual o solicitante já havia registrado um boletim de ocorrência no período da tarde após o ato ocorrido, onde os autores já haviam se evadido, que no presente momento os autores do delito haviam retornado ao estabelecimento e estariam sendo contidos no interior por funcionários da loja.

Assim a equipe policial deslocou ao endereço e, em contato com o solicitante, este apresentou o referido boletim de ocorrência registrado o qual relatava o crime de furto praticado anteriormente, informou ainda que possuía imagens do circuito de monitoramento que comprovavam a consumação do delito.

Diante das circunstâncias, vítima e autores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.