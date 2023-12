Acusado de tráfico é preso na Vila Rica em Jandaia do Sul

Conforme a PM, na noite desta quarta-feira (27) a equipe ROTAM em patrulhamento do bairro viu um indivíduo que ao perceber a presença da equipe policial tentou pegar algo no bolso e mudou rapidamente de direção, o que causou suspeição pela equipe que decidiu pela abordagem.

Ao submeter o indivíduo a busca pessoal foi encontrado com o mesmo uma embalagem plástica contendo cinco porções de substância análoga ao crack enroladas em papel alumínio e um aparelho celular.

Perguntado ao mesmo, disse já possuir prisões por tráfico e, durante a abordagem, populares repassaram a denúncia que estaria realizando a comercialização de entorpecentes diuturnamente.

Como havia a possibilidade de ter na sua residência em depósito mais entorpecentes, após a lavratura do termo de consentimento de busca domiciliar a equipe deslocou até a residência onde foi encontrado embaixo de um sofá um tablete de substância análoga a

maconha e dentro de um saco de ração foi encontrada uma porção in natura de substância análoga ao crack.

Também foi encontrado na residência um caderno com anotações da movimentação da venda de entorpecentes, um simulacro de pistola e uma balança de precisão utilizada para fracionamento dos entorpecentes.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e encaminhado juntamente com os entorpecentes e objetos apreendidos para a Delegacia de Jandaia do Sul.