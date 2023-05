Acidente na PR 444 deixa um morto e três feridos, em Arapongas

Um grave acidente registrado na noite deste domingo deixou um homem morto e outras duas pessoas com ferimentos graves na PR 444, em Arapongas. Três veículos, incluindo um Fiat Argo, uma Fiat Toro e um Honda Fit, teriam se envolvido na colisão. O condutor do Honda Fit morreu no local, enquanto um casal que estava no Fiat Argo ficou gravemente ferido. O motorista da Fiat Toro teve ferimentos leves. O acidente teria ocorrido após o veículo Honda Fit perder o controle e capotar várias vezes, invadindo a pista contrária e atingindo outros veículos.