Acidente entre Mandaguari e Marialva deixa criança e casal feridos

Na noite desta quinta-feira (7), um acidente ocorreu na rodovia BR-376, próximo ao Contorno Sul de Marialva. Um veículo estava se deslocando no sentido Marialva-Mandaguari quando o condutor perdeu o controle do automóvel. Como resultado, um casal e uma criança que estavam no carro ficaram feridos.

O carro, um Peugeot com placas de Mandaguari, capotou e atravessou o canteiro central que separa as pistas, invadindo a faixa contrária antes de parar às margens da rodovia.

Segundo informações, o estado de saúde do condutor é o mais grave. Já a criança e a mulher sofreram ferimentos moderados. Agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram presentes no local para auxiliar no fluxo de veículos e registrar um boletim sobre o acidente.