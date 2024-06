No final da tarde desta terça-feira (4) um acidente de trânsito foi registrado no complicado trevo da Emater, na BR-376 em Jandaia do Sul.

Um veículo Gol cruzava a rodovia no sentido centro quando foi atingido por outro Gol que trafegava em direção a Cambira.

Havia fila na rodovia e a motorista do Gol “bola” ficou sem visão do trânsito a sua direita.

Uma viatura da Polícia Militar estava parada no local quando o acidente ocorreu e os policiais auxiliaram os envolvidos.

Ninguém se feriu.