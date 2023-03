Acidente com ônibus de romeiros do Paraná deixa quatro mortos

Na madrugada desta sexta-feira (17), um grave acidente com um ônibus de romeiros do Paraná, que estava em excursão para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, resultou na morte de quatro pessoas. O ônibus tombou sobre uma mureta de proteção no km 511 da BR-116. A primeira vítima a ser identificada foi Isadora Teixeira, de apenas 7 anos. As outras vítimas se chamavam Wesley Thiago Schuster, Rodrigo Marcelo Vieira de Lima e Gabriele Tacoregio Kaveki, mas suas idades não foram divulgadas. O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo confirmou a morte de mais uma pessoa horas depois do acidente.