Acidente com ônibus de banda deixa dois mortos e 10 feridos no PR

Na noite de terça-feira (13), um grave acidente entre um ônibus de uma banda paranaense e um carro resultou em duas mortes e dez feridos na rodovia PR-280, em Clevelândia, Paraná. As vítimas fatais eram os motoristas dos veículos. Segundo relatos da cantora Thaina, da banda Família Azzolini, que estava no ônibus, o veículo saiu da pista após o impacto. O carro teria invadido a faixa do ônibus e a condutora, que não teve identidade revelada, também faleceu no acidente.