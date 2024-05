Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira (27) no entroncamento no contorno de Jandaia do Sul com a BR-376, na saída para Cambira.

A Brigada Comunitária foi acionada, mas, no local não havia ninguém ferido.

Houve danos materiais em uma van, que colidiu na traseira de outro veículo no quebra-molas e o trânsito fluiu normalmente.