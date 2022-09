Aberto novo edital do IBGE para preenchimento de vagas em Jandaia e São Pedro do Ivaí

Foi aberto novo edital (19/2022) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para preenchimento de vagas de recenseadores e agente censitário supervisor para Censo Demográfico 2022, que já iniciou em todo Brasil. As oportunidades abrange vários municípios do país, incluindo Jandaia do Sul e São Pedro do Ivaí. Inscrição vão até dia 16 de setembro e devem ser feitas de forma presencial nos postos de coleta do IBGE dos municípios, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Interessados podem obter mais informações nos postos de coleta municipais do IBGE.